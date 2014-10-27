Американская история ужасов 7 сезон 3 серия: полиция подозревает Элли в серийных убийствах

Чего ждать от 3 серии 7 сезона Американской истории ужасов.

В новой серии зрителей “Американской серии ужасов” ожидает еще больше загадок. В городе “банда клоунов” совершает новое нападение на местных жителей.

Сын Элли обнаруживает на двери дома странную символику, нарисованного красной краской. Соседи с радостью замечают, что теперь их семья “помечена убийцей”. Полиция пытается выяснить, что за чертовщина происходит в городе. Следователь расспрашивает Айви о состоянии Элли. Его интересует, проявляет ли ее жена признаки психоза. Он думает, что Элли может быть причастна к тем убийствам, которые происходят в Мичигане.

Видео: YouTube/Переводы и новости сериалов от Kind Badger