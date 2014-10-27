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Американская история ужасов 7 сезон 3 серия: полиция подозревает Элли в серийных убийствах

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Чего ждать от 3 серии 7 сезона Американской истории ужасов.

В новой серии зрителей “Американской серии ужасов” ожидает еще больше загадок. В городе “банда клоунов” совершает новое нападение на местных жителей.
 
Сын Элли обнаруживает на двери дома странную символику, нарисованного красной краской. Соседи с радостью замечают, что теперь их семья “помечена убийцей”. Полиция пытается выяснить, что за чертовщина происходит в городе. Следователь расспрашивает Айви о состоянии Элли. Его интересует, проявляет ли ее жена признаки психоза. Он думает, что Элли может быть причастна к тем убийствам, которые происходят в Мичигане. 
 
 
Видео: YouTube/Переводы и новости сериалов от Kind Badger
Теги: 7 сезон , аиу , американская история ужасов
Категории: Мировые новости

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