Американская история ужасов 7 сезон 2 серия: Кай баллотируется на выборах, Элли обвиняет соседей в своем безумстве

Изучаем спойлеры новой серии: что будет во 2 эпизоде 7 сезона Американской истории ужасов.

Создатели дали название эпизоду “Не бойся тьмы”. Остается открытым вопрос, действительно ли Элли сходит с ума или те видения и клоуны, которые ее преследуют настоящие. Она обвиняет в своем “безумстве” соседей, которые якобы специально создают такие условия, чтобы всем казалось, что героиня не в своем уме.

Также под сомнением психическое состояние одного из главных героев - Кая, которого играет актер Эван Питерс. В новом выпуске зрителям покажут внутренние метания героя. Фанаты сериала подробнее узнают о его мотивации, фобиях и намерениях персонажа. В частности, Кай обвинит власти в том, что общество находится в опасности и он будет баллотироваться на важный пост, чтобы изменить данную ситуацию.

Создатели обещают дать ответы на некоторые предположения зрителей, но в тоже время представят перед ними новые загадки. Второй эпизод седьмого сезона выходит уже во вторник на телеканале FX в 10 часов вечера по американскому времени.

Видео: YouTube/Переводы и новости сериалов от Kind Badger