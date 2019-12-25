Американская Hines продала комплексы Outlet Village в Петербурге и Подмосковье

Информация о точной сумме сделки не разглашается.

Инвесткомпания "Кама капитал" завершила покупку у американского девелопера Hines двух крупных торговых комплексов формата аутлет-центров: московского "Outlet Village Белая Дача" в городе Котельники (общая площадь — 37,2 тыс. кв.м) и петербургского "Outlet Village Пулково". Информацию подтверждает база данных "СПАРК-Интерфакс".

Информация о точной сумме сделки не разглашается. Эксперты оценивают рыночную стоимость обеих площадок примерно в 22 млрд рублей. Вместе с тем с учётом обязательных скидок при реализации российских активов зарубежными собственниками реальная цена сделки, скорее всего, составила около 9-10 миллиардов рублей. Один из специалистов, знакомый с ситуацией, предположил, что американский владелец получил ещё меньшую сумму, учитывая значительную долговую нагрузку, накопленную торговыми площадями. Покупателю теперь придётся заниматься реструктуризацией задолженности, полученной вместе с активами.

Сделка стала частью глобальной тенденции вывода западных инвесторов из российского рынка коммерческой недвижимости последних лет. Так, американская Hines ранее продала другие крупные активы, включая московский бизнес-центр "Метрополис". Компания "Кама капитал" активно наращивает портфель, приобретая бывшие иностранные проекты. Помимо покупки аутлетов, ранее она купила "Метрополис" и несколько иных торговых объектов у международных владельцев.

Центр "Outlet Village Белая Дача", открытый в 2012 году, представлен примерно 180 магазинами, а петербургский "Outlet Village Пулково", начавший работу в 2015 году, включает около сотни точек торговли. Несмотря на статус ликвидных активов с высокими показателями посещаемости, будущее развитие зависит от успешной работы нового собственника по управлению задолженностью и формированию привлекательности проектов в условиях сокращения присутствия международных брендов.

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Фото: ВКонтакте / Outlet Village Pulkovo