Бриллиантовое кольцо нашел житель Калифорнии.

Американка вернула обручальное кольцо при помощи мужчины с металлоискателем. Об этом рассказали журналисты из KEYT-TV. Они сослались на пост жительницы штата Калифорния, которая выложила на собственном аккаунте в Facebook пост о пропаже ювелирного изделия. Кейси Фаул пожаловалась друзьям, что потеряла бриллиантовое кольцо во время отдыха на пляже Санта-Барбары Лидбеттер.

Американка пояснила, что оставила кольцо на шезлонге. Его пришлось снять, чтобы нанести на кожу солнцезащитный крем. Потерю драгоценности женщина заметила после того, как покинула место отдыха. По звращению на пляж владелица кольца уже не нашла. Об этой истории узнал местный житель по имени Энтони. Он решил помочь американке. При помощи металлоискателя и фотографии с места потери мужчина нашел кольцо.

Я так сильно хотела его обнять, но мы обменялись воздушными обнимашками. Мы держали дистанцию, когда он передавал мне кольцо вспомнила Кейси Фаул

Американка рассказал журналистам, что ее спаситель отказался от вознаграждения.

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Видео: Youtube/KEYT - KCOY - KKFX News