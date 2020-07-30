Мужчину обвиняют в мошенничестве. По данным правоохранительных органов, он присвоил себе почти 4 млн долларов.

Американец купил Lamborghini на коронавирусные льготы. Об этом сообщил американский минюстр.

Речь идет о 29-летнем Дэвиде Хайнсе, который проживает в штате Флорида. Деньги, полученные Хайнсом, предназначались на зарплаты во время пандемии коронавируса. Молодой человек запрашивал кредиты на общую сумму 13,5 млн долларов от лица разных компаний. При этом, мошенник указывал недостоверные данные. Ему удалось получить 3,9 млн долларов.

После того, как Дэвид Хайнс получил средства, он потратил их на Lamborghini Huracan 2020 года выпуска, которая обошлась ему примерно за 318 тыс. долларов. Машину он зарегистрировал на свое имя и имя одной из своих компаний. В течение определенного времени, Хайнс не выплачивал зарплаты, которые требовал по своим кредитным заявкам. Все деньги уходили на курорты Майами-Бич и роскошные бутики. Когда его поймали, на счету Хайнса было около 3,4 млн долларов.

Ранее мы сообщили, что избирательный штаб Байдена удаляет китайский TikTok.

Видео: Youtube/Lamborghini