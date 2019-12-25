Американец Рид, осужденный за нападение на полицейских в РФ, прекратил голодовку

Гражданин США объявил голодовку в начале ноября из-за незаконного, по его мнению, помещения в ШИЗО.

Гражданин Соединенных Штатов Тревор Рид, который был осужден в РФ за нападение на сотрудников правопорядка на девять лет, прекратил голодовку. Об этом в беседе с "РИА Новости" заявил адвокат американца Сергей Никитенков.

Управление Федеральной службы исполнения наказаний по республике Мордовия заявляло, что сообщения о голодовке Рида не соответствуют действительности. Защита осужденного опровергла это, напомнив, что американец объявил соответствующий протест 4 ноября из-за незаконного, по его мнению, помещения в ШИЗО и других нарушений его прав.

Тревор Рид <…> [в прошлый] четверг освобождён из ШИЗО и находится в отряде. Тревор сообщил, что ему оказывается медикаментозное лечение. Тревор в настоящее время прекратил голодовку. Сергей Никитенков, адвокат Тревора Рида

Защита также отметила, что кассационная жалоба на приговор гражданину США поступила во Второй кассационный суд общей юрисдикции дата. Когда ее рассмотрят – пока неизвестно.

По версии следствия, американский студент Тревор Рид в августе 2019, находясь в Москве, на улице поссорился с двумя женщинами, после чего к месту инцидента прибыл наряд ППС. Правоохранители не смогли успокоить иностранца и приняли решение доставить его в отделение полиции. По пути студент напал на водителя и ударил еще одного представителя закона. Из-за этого служебная машина чуть не попала в аварию.

Экспертиза выявила в крови задержанного алкоголь, соответствующий тяжелому опьянению. Суд приговорил Рида к девяти годам лишения свободы и обязал выплатить по 100 тысяч рублей каждому полицейскому в качестве компенсации.

Ранее подозреваемому в убийстве и расчленении отца петербуржцу предъявили обвинение.

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