Амбулаторных больных Петербурга станут тестировать городские лаборатории

Изменения в системе тестирования заболевших вступят силу с 16 июня.

В пятницу, 12 июня, стало известно, что в городе внесли изменения в систему тестирования заболевших c подозрением на COVID-19. Изменения вступят в силу с 16 июня. Об этом рассказали в Комитете по здравоохранению.

Известно, что со вторника испытательно-лабораторный центр ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург" будет тестировать пациентов из стационаров, врачей и граждан, находящихся в закрытых коллективах. В центре также будут проводиться вскрытия больных с подозрением на COVID-2019 и перепроверки сомнительных образцов.

В лабораториях медорганизаций Петербурга, имеющих разрешение на работу, будут проверять тех, кто вернулся из-за границы, жителей города с внебольничной пневмонией, а также людей старше 65-лет и работников медорганизаций, которые имеют риск заразиться.



Отмечается, что петербуржцы без симптомов также могут сдать тесты на коронавирус в городских больницах.

Ранее мы писали, что в Петербурге подтвердили 41 смертельный случай от коронавируса.

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