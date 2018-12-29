В США посылки людям теперь развозит робот

Тестовый режим пока что проходит в Вашингтоне.

Компания Amazon представила свою новую разработку – робота, который будет доставлять посылки. Об этом сообщается на сайте компании.

Робот Scout имеет шесть колес, питается от электрической батареи и движется со скоростью ходьбы человека. Робот способен обходить препятствия на дорогах, в том числе людей и животных, однако, во время тестового режима, роботов-почтальонов будут сопровождать люди. Тест проходит в штате Вашингтон, именно там шесть новых устройств будут доставлять посылки днем с понедельника по пятницу.

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Фото и видео: amazon/ Youtube