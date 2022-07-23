Его представили на фестивале San Diego Comic-Con 2022.

Amazon представила новый трейлер сериала "Властелин колец: Кольца власти". Его представили на фестивале San Diego Comic-Con 2022.

В новом ролике показали события после Великой войны и кадры с Галадриэль, которая станет одним из главных персонажей сюжета. Также зрителям показали Саурона, способного менять внешность. Отметим, что события сериала развернутся за тысячи лет до событий романов писателя Джона Рональда Руэла Толкина.

Мировая премьера "Колец власти" состоится на стриминговом сервисе Amazon Prime Video 2 сентября.

Ранее мы сообщали, что вышел первый трейлер фильма "Подземелья и драконы: Честь среди воров".

Видео: YouTube / Prime Video