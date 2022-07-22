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Вышел первый трейлер фильма "Подземелья и драконы: Честь среди воров"

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Создатели представили зрителям основных персонажей истории.

Вышел первый трейлер фильма "Подземелья и драконы: Честь среди воров", основанного на популярной настольной и ролевой игре Dungeons & Dragons. Видео по новому проекту было продемонстрировано создателями в рамках фестиваля Comic-Con в Сан-Диего.

В кадре зрители увидели  главных героев  — группу воров, пытающихся защитить мир от коварных злых сил. В этом перечне оказался бард, роль которого исполнил актер Крис Пайн, а также паладиа (актер Реге-Жан Пейдж из "Бриджертонов"). В трейлере можно было заметить исполнителей и других ролей: варвара, друида, чародея, плута. В них перевоплотились Мишель Родригес из "Форсажа",  София Лиллис из "Оно", Джастис Смит из "Детектива Пикачу" и Хью Грант из "Ноттинг Хилла".

HBO представил новый трейлер сериала "Дом дракона".

Фото и видео: YouTube / IGN

Теги: подземелье и драконы, трейлер
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Культура, Кино,

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