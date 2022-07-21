Мировая премьера состоится 21 августа.

HBO представил новый трейлер сериала "Дом дракона", который является приквелом "Игры престолов".

Сюжет расскажет о династии Таргариенов, повелевавших драконами и Семью Королевствами. Король Визерис объявил своей наследницей дочь Рейниру. Однако после рождения сына многие хотят убедиться, что девушка никогда не взойдет на Железный Трон

Главные роли исполняют Оливия Кук, Эмма Д"Арси, Мэтт Смит и другие. Мировая премьера "Дома дракона" состоится 21 августа. В России сериал можно будет увидеть с 22 августа.

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Видео: YouTube / HBO Max