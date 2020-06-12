Теперь зрители Amazon Prime в США и Канаде смогут посмотреть первый сезон мультсериала.

В пятницу, 12 июня, стало известно о том, что Amazon купил права на российский мультсериал "Дракоша Тоша". Об этом сообщил "Коммерсант" со ссылкой на представителя продюсерской компании "Той Рой Медиа".

Российский сериал состоит из 26 пятиминутных серий. В сюжете рассказы для детей писателя Олега Роя. Отмечается, что мультфильм увидят жители США и Канады.

Более того, мультфильм появится также на онлайн-платформах Tubi и Pluto, которые принадлежат компаниям 20th Century Fox и Viacom.

Ранее мы сообщали о том, что в сети появился трейлер финального сезона сериала "Тьма".

Видео:дракоша тоша/YouTube