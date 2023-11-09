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Amazon Prime представил трейлер "Конфетного переулка" с Эдди Мерфи

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Мировая премьера состоится 1 декабря.

Стриминговый сервис Amazon Prime Video представил трейлер комедии "Конфетный переулок". Режиссером картины выступил Реджинальд Хадлин.

Сюжет расскажет историю семьянина Криса, который каждый год соревнуется с соседями в конкурсе на лучшее украшение дома к Рождеству. Ради победы он готов зайти дальше обычного и заключает сделку с эльфийкой по имени Пеппер. Однако ее магия становится причиной хаоса для всего года. Крису и его семье предстоит разрушить колдовство.

В фильме снялись Эдди Мерфи, Джиллиан Белл, Тимоти С. Саймонс, Ник Офферман и другие. Мировая премьера состоится 1 декабря.

Ранее Paramount представила первый трейлер мюзикла "Дрянные девчонки".

Видео: YouTube / Prime Video
 

Теги: amazon prime video, конфетный переулок, трейлер, фильм
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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