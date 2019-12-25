Прототип изделия был представлен в 2019 году.

Альтернативный скафандр разработают для российских космонавтов. Об этом в интервью журналистам "РИА Новостей" сообщил промышленный дизайнер Владимир Пирожков. Эксперт уточнил, что в создании костюма примут участие специалисты из Инжинирингового центра прототипирования высокой сложности "Кинетика" и НПП "Звезда". В 2019 году представители компании представили прототип скафандра.

С НПП "Звезда" мы плодотворно работали. Это очень серьёзное предприятие со славной историей. В альтернативной версии мы постараемся принять активное участие Владимир Пирожков, промышленный дизайнер

Новый образец скафандра будет использоваться космонавтами космического корабля "Орел". Эксперт не уточнил, когда именно компания сможет презентовать альтернативный облик скафандра. Однако дизайнер заметил, что такие стратегические изделия нельзя приобретать у иностранных разработчиков.

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