Алтайские ученые разработали съедобную посуду из люпина

В люпине содержится белок, нет глютена, фитогармонов, а аминокислотный состав оптимально сбалансирован.

Барнаульские ученые изобрели посуду из съедобного растения – люпина. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу управления печати и массовых коммуникаций Алтайского края.

В люпине содержится белок, нет глютена, фитогармонов, а аминокислотный состав оптимально сбалансирован. Такую посуду будут производить в компании, которая занимается разработкой технологий глубокой переработки люпина для пищевых и медицинских целей. После переработки растений отходы можно использовать дальше, в том числе и для производства биоразлагаемой посуды.

Подобная идея пришла в голову ученым два года назад.

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Видео: YouTube/ Insider, Урожайный огород