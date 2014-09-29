Петербургская альпинистка погибла при восхождении на гору в Кабардино-Балкарии

Вместе с ней было найдено тело 48-летнего мужчины из Москвы. Оба тела были обнаружены на горе Юном на высоте 3,2 тыс. м.

В горах Кабардино-Балкарии произошла трагедия: погибла 35-летняя альпинистка из Петербурга. Вместе с ней было найдено тело 48-летнего мужчины из Москвы. Оба тела были обнаружены на горе Юном на высоте 3,2 тыс. м. Об этом сообщает издание spb.aif.ru.

О пропаже двух человек стало известно 28 июля. Женщина из Петербурга и мужчина из Москвы не выходили на связь более полутора суток. На поиски отправилась группа из восьми спасателей Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС РФ. Они вылетели на вертолете Ми-8, но обследование горы Юном с воздуха не дало результатов.

Затем спасатели высадились на леднике Чегем. Еще одна группа сотрудников МЧС была задействована с юго-западной стороны. Вечером 29 июля в начале маршрута восхождения были найдены тела. Причина срыва и падения пока неизвестна. Планируется, что тела будут спущены 30 июля.

Ранее мы сообщили о том, что в Туапсе пропала туристка из Петербурга.

Фото и видео: Telegram / МЧС Кабардино-Балкарии