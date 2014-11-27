Около 20:30 спасателям стало известно, что в море унесло трёх женщин на сапбордах, и они экстренно выехали на место ЧП. По словам очевидцев, одна девушка на сапе смогла вернуться на берег, две другие – нет.

В Туапсе пропала туристка из Петербурга. Её унесло в море на сапе в районе пляжа, расположенного в коттеджном посёлке Сосновый берег Туапсинского района. Об этом сообщает пресс-служба районной администрации, пишет spb.aif.ru.

Известие о пропаже трёх туристок поступило в Единую дежурную диспетчерскую службу накануне вечером. Около 20:30 спасателям стало известно, что в море унесло трёх женщин на сапбордах, и они экстренно выехали на место ЧП. По словам очевидцев, одна девушка на сапе смогла вернуться на берег, две другие – нет.

Сразу была развёрнута масштабная поисковая операция – на поиски пропавших бросились свыше 40 человека на пяти катерах и гидроциклах. Около 11 часов вечера в 400 м от берега одну из туристок нашли. Приехавшая из Краснодара девушка отказалась от медпомощи.

Пропавшая – 33-летняя петербурженка – пока не найдена. Спасатели публикуют её приметы – средний рост (165-170 см), худощавая, с каштановыми волосами до плеч и брекетами на зубах. Была одета в желто-белый раздельный купальник. Сейчас решается вопрос о начале поисковых работ с воздуха.

Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)