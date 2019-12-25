  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Кронштадте в День ВМФ открыли Аллею героев российского флота
Сегодня, 8:05
351
nastya960

В Кронштадте в День ВМФ открыли Аллею героев российского флота

0 0

В церемонии открытия аллеи также принял участие актер, режиссер, общественный деятель Константин Хабенский,

В воскресенье, 26 июля, в Кронштадте торжественно открыли Аллею героев российского флота. Однако, туристы пока что не смогут осмотреть новую достопримечательность.

Для оформления Аллеи было сформулировано 11 тем из истории военно-морского флота России. Голосованием было выбрано 13 героев, которые олицетворяют каждую из тем. Аллея стала вторым объектом нового парка "Остров фортов". 

В церемонии открытия аллеи также принял участие актер, режиссер, общественный деятель Константин Хабенский, который рассказал, что от увиденного у него остались очень хорошие впечатления. 

Также непосредственно перед Аллеей расположен всесезонный учебно-спортивный палаточный комплекс "Лагерь настоящих героев", который стал первым введенным в эксплуатацию объектом нового историко-культурного парка. И уже 8 августа для посетителей будет открыта первая очередь парка.

В Петербурге прогремел салют в честь Дня ВМФ.

Фото: ВК/ Мы из Кронштадта

Теги: аллея героев, кронштадт
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии