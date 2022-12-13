Аллею журналистов предложили возродить в Петербурге

Одним из вариантов размещения видится Парк 300-летия.

В 2001 году в Приморском районе Северной столицы появилась Аллея журналистов. Более 20 лет спустя зелёная зона оказалась причислена к улично-дорожной сети, поэтому для её развития предлагаются новые места. предлагают перенести в парк 300-летия Петербурга. В частности, рассматривается вариант переноса Аллеи в парк 300-летия Петербурга. Об этом сообщил председатель петербургского отделения Союза журналистов России Дмитрий Шерих.

Уже давно стало ясно, что в связи с развитием улично-дорожной сети города судьба Аллеи журналистов в данном месте находится под вопросом. Был выработан даже конкретный вариант, поддержанный в 2016 году журналистским сообществом и Комитетом по печати и взаимодействию со СМИ – перенос аллеи в парк 300-летия Петербурга. Однако из-за пандемии и ряда других причин замысел не был осуществлён. Дмитрий Шерих, председатель петербургского отделения Союза журналистов России

На данный момент ведутся переговоры по поводу восстановления объекта с рядом городских ведомств.

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Фото: Дмитрий Шерих