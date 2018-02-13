Новую Аллею Памяти в честь погибших защитников Ленинграда заложили в Пушкинском районе

Каждому солдату посвящён собственный памятный камень, установленный на вновь засаживаемой яблоневой аллее.

Вице-губернатор Петербурга Николай Линченко объявил в своём телеграм-канале о старте нового патриотического проекта — создании Аллеи Памяти в Пушкинском районе города, приуроченного к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Новая аллея появится в непосредственной близости от строящейся Южной широтной магистрали, именно там, где раньше поисковиками были найдены останки 43 красноармейцев, сражавшихся в кровопролитных боях на знаменитом оборонительном выступе, известном как "отросток". Именно здесь осенью 1941 года немецкие войска смогли пробить линию обороны, однако ценой собственных жизней советские солдаты остановили наступление неприятеля. Окончательное освобождение района произошло лишь спустя полтора года, зимой 1943 года, в ходе знаменитого наступления "Январский гром", окончательно ликвидировавшего кольцо блокады Ленинграда. Каждому солдату, павшему в той битве, посвящён собственный памятный камень, установленный на вновь засаживаемой яблоневой аллее.

Отдельно были отмечены заслуги фронтового и тылового личного состава дорожно-строительных подразделений, чей беспримерный трудовой вклад помог преодолеть трудности военного времени: дорожные подразделения возвели более миллиона мостов и отремонтировали сотни тысяч километров автомобильных трасс, открыв путь боевым машинам Красной армии.

Ежегодно данная аллея будет поддерживаться работниками автодорожной сферы Петербурга. Сам проект расположен в границах будущего участка Южной широтной магистрали, который свяжет Волхонское, Петербургское и Московское шоссе. Протяжённость новой трассы составит семь километров, а дорога будет насчитывать от четырёх до шести полос, снабжена велосипедными дорожками, тротуарными зонами и тремя транспортными развязками. Трасса обеспечит суточный трафик свыше 49 тысяч автомобилей.

Ранее мы сообщили о том, что автобусы к 80-летию Победы украсили в Пулково.

Фото: Telegram / Линченко Николай Викторович