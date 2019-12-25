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На аллее в Мурино забил фонтан из канализации
Сегодня, 10:15
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На аллее в Мурино забил фонтан из канализации

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Специалисты уже устранили проблему.

Вечером среды, 16 сентября, сотрудники ГУП "Водоканал" устраняли коммунальную аварию на аллее Евгения Шварца в Мурино. По данным организации, из люка забил фонтан сточных вод.

Заявку специалисты получили от дома №13 корпус 1. Была установлена причина прорыва, которая заключалась в  остановке оборудования на канализационной насосной станции "Охта".

Для устранения аварии бригада плотно закрепила крышку люка. 

Ранее мы сообщили о том, что на перекрестке Авангардной и Ветеранов прорвало трубу.

Фото: Pxhere 

Теги: канализация, ленинградская область, мурино, прорыв
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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