На аллее в Мурино забил фонтан из канализации

Специалисты уже устранили проблему.

Вечером среды, 16 сентября, сотрудники ГУП "Водоканал" устраняли коммунальную аварию на аллее Евгения Шварца в Мурино. По данным организации, из люка забил фонтан сточных вод.

Заявку специалисты получили от дома №13 корпус 1. Была установлена причина прорыва, которая заключалась в остановке оборудования на канализационной насосной станции "Охта".

Для устранения аварии бригада плотно закрепила крышку люка.

Ранее мы сообщили о том, что на перекрестке Авангардной и Ветеранов прорвало трубу.

Фото: Pxhere