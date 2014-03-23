На перекрестке Авангардной и Ветеранов прорвало трубу

На месте работает бригада специалистов.

Вечером 15 ноября на перекрестке Ветеранов и Авангардной прорвало трубу. Весь участок залило водой. Об этом рассказали в социальных сетях.

В пресс-службе "Водоканала" рассказали, что в 20:27 на горячую линию поступила заявка о коммунальной аварии на проспекте Ветеранов, 122. Движение транспорта не ограничивалось. На месте работает бригада специалистов. О результатах обследования сообщат дополнительно.

Ранее на Королева прорвало трубу. Коммунальная авария произошла на улице Королева у дома №57.

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