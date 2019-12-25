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На Королева прорвало трубу
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На Королева прорвало трубу

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Коммунальная авария произошла на Королева у дома №57.

В понедельник вечером, 7 ноября, произошла коммунальная авария в Приморском районе Петербурга. Об этом рассказали очевидцы в социальных сетях.

На Королева, 57, прорвало трубу. Информации о пострадавших не поступало. Судя по фото, вода разлилась по газону и пешеходной дорожке. 

Ранее в петербургском "Водоканале" назвали основные причины аварий на сетях в зимний период. Специалисты "Водоканала" уже подготовили оборудование, с помощью которого будут "подогревать" коммуникации.

Фото: Telegram / Коменда
 

Теги: коммунальная авария, труба
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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