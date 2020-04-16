Аллерголог назвала нового потенциального переносчика коронавируса. Об этом журналистам НСН рассказала кандидат медицинских наук Надежда Логина. По словам специалиста, с наступлением летних месяцев в стране начнет распространяться тополиный пух. Именно он и станет новым переносчиком коронавирусной инфекции.

По мнению эксперта, цветение тополей станет мощным фактором, который повысит риск заражения COVID-19. По данным Логиной, если эпидемия коронавируса не успеет закончиться к середине июня, то страну ждет "особенно тяжелая ситуация".

Кроме цветения тополей людям угрожают сезонные аллергические обострения. В категорию особого риска кроме аллергиков попадают люди с заболеваниями органов дыхания. В настоящее время таких людей около 20% в мире. Уже в ближайшее время начнется сезон цветения растений. Это заставит слизистые оболочки органов дыхания активизировать защитные функции. Однако именно этот процесс и сделает организм более подверженным заражению.

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Видео: Youtube/Клиники Скандинавия и Скандинавия АВА-ПЕТЕР