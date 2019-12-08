Алиса Фрейндлих рассказала, кого считает "самым понимающим зрителем"

Актриса сегодня отмечает 85-летие.

В интервью "Петербургскому дневнику" актриса Большого драматического театра имени Георгия Товстоногова Алиса Фрейндлих накануне своего юбилея рассказала о своей карьере, зрителях и ценах на билеты в театр.

Фрейндлих отметила, что сегодня билеты в театр действительно порой очень дорогие.

"Но вообще, то, что театр стал столь дорогим впечатлением – это плохо. Потому что настоящий, понимающий зритель – это интеллигенция: учителя, врачи…"

При этом актриса уверена, что на спектакли приходят абсолютно разнообразная публика: первые ряды обычно занимают люди богаче, но ведь и на других рядах сидят зрители, часто много молодежи.

"Но галерка же дышит. И ярусы дышат. И дышат правильно, созвучно тому, что происходит на сцене".

Народная артистка СССР также поделилась своим мнением о таланте и ремесле. По мнению Фрейндлих, трудиться надо всегда, потому что кому-то талант удастся приумножить трудом и сосредоточенностью, а кому-то – нет.

Ранее на Piter.TV: в честь юбилея Алисы Фрейндлих в БДТ откроется выставка.

Фото: kremlin.ru