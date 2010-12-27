В честь юбилея Алисы Фрейндлих в БДТ откроется выставка

Народной артистке СССР исполняется 85 лет.

В Бльшом драматическом театра имени Георгия Товстоногова (БДТ) откроется выставка, посвященная юбилею народной артистки СССР Алисы Фрейндлих, сообщил ТАСС со ссылкой на художественного руководителя театра Андрея Могучего. День рождения она празднует 8 декабря.

Экспозиция планируется большая, а 11 декабря артистка будет играть на сцене БДТ в спектакле "Волнение". Могучий отметил, что праздник Алиса Бруновна отметит в кругу своих друзей. Как и народный артист СССР Олег Басилашвили, также артист БДТ, Фрейндлих не хочет громкого юбилея и больших интервью.

На выставке в БДТ можно будет вспомнить образы артистки, узнать о ее учителях и друзьях. Кроме того, в экспозицию войдут даже страницы из школьных сочинений актрисы.

Напомним, Алиса Фрейндлих знакома россиянам по таким фильмам, как "Служебный роман", "Полосатый рейс", "Соломенная шляпка", "Жестокий романс" (1984), "Подмосковные вечера" и многим другим.

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Фото: wikipedia.org