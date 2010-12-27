Басков прокомментировал травлю Ротару

Певица впервые вернулась в Россию после отказа выступать из-за напряженных отношений между РФ и Украиной.

Народный артист РФ Николай Басков во время шоу "Песни года" вступился за Софию Ротару, которая подверглась резкой критики после возвращения в Россию.

В беседе с super.ru певец заявил, что общался с артисткой, и сказал, что она была очень подавлена. Он отметил, что Ротару отдала песне 50 лет свой жизни и всегда была вне политики. Басков призвал с уважением относится к прошлому, чтобы иметь будущее, и подчеркнул, что певица стала заложницей обстоятельств.

"Какие-то люди в один момент захотели перечеркнуть все, что она делала 50 лет для нашей российской, советской эстрады, это неправильно",

- сказал Басков

Ранее стало известно, что София Ротару выступит в декабре на "Песне года", а также на фестивале "Легенды Ретро FM", а также желающие могут пригласить ее на корпоратив за 3,1-3,8 млн рублей. В прошлом году певица отказалась приезжать в РФ из-за политической ситуации на Украине. Это и стало причиной неоднозначной реакции в обществе и травли в сети.

Видео: YouTube /