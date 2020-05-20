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Алиса Фрейндлих прочла рассказ фельдшера скорой помощи из Выборга

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Актриса зачитала пост Виктори Шутовой.

Большой драматический театр имени Товстоногова совместно в журналом "Театр" и проектом "Что делать" проводит эстафету #помогиврачам против коронавируса. В мероприятии приняла участие народная артистка СССР Алиса Фрейндлих, зачитав на камеру пост фельдшера Виктории Шутовой, которая стала известна в Сети благодаря поучающим роликам. Видео Алисы Бруновны появилось в официальном аккаунте БДТ в Instagram. 

В тексте Виктории говориться о ее коллеге "Васильевне", которая тратит все свои силы на спасение людей, несмотря на преклонный возраст и сопутствующие заболевания. 

Отметим, что в акции также приняли участие Олег Басилашвили, Светлана Крючкова, Георгий Штиль и многие другие. Артистам уже удалось собрать 4 млн рублей на поддержку НИИ Скорой помощи имени Джанелидзе.

Ранее мы рассказали о том, что активное солнце в начале лета поможет петербуржцам приостановить коронавирус.

Фото: Pixabay 

Теги: выборг, коронавирус, ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей, Выборг,

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