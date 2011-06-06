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Алиханов: жители Германии едут в Калининград зимовать из-за высоких цен

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Глава региона отметил, что на этом могут заработать местные жители, которые сдают квартиры в аренду.

Жители Германии едут в Калининград зимовать из-за высоких цен на ЖКХ. Об этом заявил губернатор Калининградской области Антон Алиханов в интервью "РИА Новости".

По его словам, для немцев, которые приезжают в регион, один месяц жизни в Дюссельдорфе равен сумме аренды квартиры и оплаты ЖК за четыре месяца в Калининграде. Алиханов уточнил, что ему об этом рассказал один из жителей страны. Глава региона отметил, что на этом могут заработать местные жители, которые сдают квартиры в аренду.

Ранее Алиханов предложил продать Польше стройматериалы для строительства стены на границе.

Видео: Telegram / РИА Новости

Теги: антон алиханов, германия, жкх, калининград
Категории: Лента новостей, Новости России,

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