Алиханов: жители Германии едут в Калининград зимовать из-за высоких цен

Глава региона отметил, что на этом могут заработать местные жители, которые сдают квартиры в аренду.

Жители Германии едут в Калининград зимовать из-за высоких цен на ЖКХ. Об этом заявил губернатор Калининградской области Антон Алиханов в интервью "РИА Новости".

По его словам, для немцев, которые приезжают в регион, один месяц жизни в Дюссельдорфе равен сумме аренды квартиры и оплаты ЖК за четыре месяца в Калининграде. Алиханов уточнил, что ему об этом рассказал один из жителей страны. Глава региона отметил, что на этом могут заработать местные жители, которые сдают квартиры в аренду.

Ранее Алиханов предложил продать Польше стройматериалы для строительства стены на границе.

Видео: Telegram / РИА Новости