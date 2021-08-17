Алиханов выразил готовность пересесть на "Ладу" с велосипеда

Глава Калининградской области рассказал о том, что "Аурусы" должны быть доступными для населения.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов выразил готовность пересесть на "Ладу", если потребуется. Таким образом эксперт прокомментировал слова министра финансов Антона Силуанова о том, что российские чиновники должны ездить на отечественном автопроме. При этом чиновник в рамках интервью для "РИА Новостей" отметил, что на самом деле добирается на работу на велосипеде. По мнению главы региона, для граждан должны быть доступны также "Аурусы". Он призвал власти страны заниматься локализацией и велосипедного производства.

Все-таки, помимо "Лады", "Аурусы" должны быть доступны даже не губернаторам, а просто населению страны. Хотелось бы, чтобы шедевры производились бы в объёмах, достаточных для удовлетворения спроса. Антон Алиханов, глава Калининградской области

В отношении велосипедного производства, Алиханов заметил, что в России очень сложно приобрести хорошие тормоза. Технику отличного производства он считает японскую, а "так себе" - китайские тормоза.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости

