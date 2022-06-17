Чернышенко заявил о возвращении в РФ большинства уехавших ранее IT-специалистов

Вице-премьер РФ рассказал о причинах возвращения сотрудников технологической сферы в РФ.

Российский вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил о возвращении в Россию большинства уехавших ранее IT-специалистов. Соответствующее заявление чиновник сделал в интервью для журналистов "РИА Новостей". Он напомнил о том, что эксперты решили покинуть страну в конце февраля - начале марта, но на текущий момент снова оказались в РФ.

Точных цифр нет. Бывали популистские вбросы по поводу массового исхода, который не подтверждается. Мы видим, что большинство IT-специалистов, которые эмоционально среагировали и отъезжали, по тем или иным причинам вернулись. Дмитрий Чернышенко, вице-премьер РФ

По мнению чиновника, основной причиной для возвращения профессионалов является тот факт, что сейчас в России фиксируются гигантские возможности внутри страны. Они открылись ввиду того, что коллективный Запад запретил продление лицензий на все типы программного обеспечения. По словам Чернышенко, для работников сферы IT сейчас наступает "просто золотой век", так как они могут в России создавать решения, которые будут замещать ушедшие. При этом по стране увеличивается число аккредитованных IT-компаний.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости