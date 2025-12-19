Алиханов рассказал, чего добилась Россия в области композитных материалов

Минпромторг оценил успехи страны в обеспечениями производства современными материалами.

Наше государство в области композитных материалов уже добилось независимости по тканям и прекурсорам, поэтому сейчас они активно применяются в машиностроительном комплексе, реабилитационной индустрии и прочих экономических сферах. Соответствующее заявление сделал глава профильного ведомства из федерального правительства Антон Алиханов, выступая перед законодателями в Государственной думе страны. Чиновник дал комментарии парламентариям из нижней палаты в рамках заседания профильного комитета по промышленности и торговле в преддверии отчета кабинета министров.

Эксперт заметил, что сейчас разрабатываются смолы, отвердители, связующие и инженерные термопласты. На территории Тульской области формируется ИНТЦ "Композитная долина". На основе данного объекта отечественные производители будут заниматься новыми разработками и запускать инвестиционные проекты. Параллельно с этими работами власти снимают ограничения по устаревшим техническим требованиям, на которые были вынуждены ориентироваться компании. Уже к текущему моменту утверждено порядка 450 стандартов.

Фото: официальный сайт Государственной думы России