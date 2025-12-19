Алиханов озвучил позицию Минпромторга по скидкам на маркетплейсах

В Минпромторге РФ призвали к новому условию для продавцов.

Российское министерство по промышленности и торговле считает, что скидки на отечественных маркетплейсах от онлайн-платформ нужно сохранить, но при этом важно получить и согласие на них от продавцов товара. Соответствующее заявление сделал глава профильного ведомства из федерального правительства Антон Алиханов, выступая перед законодателями в Государственной думе страны. Чиновник дал комментарии парламентариям из нижней палаты в рамках заседания профильного комитета по промышленности и торговле в преддверии отчета кабинета министров.

Необходимо минимизировать вмешательство цифровых платформ в ценообразование независимых продавцов. Вы знаете нашу позицию. Мы считаем, что предоставление скидки за счет маркетплейса возможно и нужно сохранить, но все-таки нужно получать прямое явное согласие владельцев товара на такого рода скидки. Это важно для сохранения разноформатности торговли. Антон Алиханов, глава Минпромторга РФ

Фото: официальный сайт Государственной думы России