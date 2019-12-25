Алиханов призвал отменить льготный режим для импортных самолетов

Глава Минпромторга сообщил о нововведениях для поддержки отечественных производителей.

Федеральному правительству требуется прекратить режим временного ввоза самолетов из-за границы. Соответствующее заявление сделал российский министр по промышленности и торговле Антон Алиханов, выступая на заседании профильного комитета Государственной думы по бюджету и налогам. Чиновник из федерального правительства сообщил законодателям, что страна отменит данную льготу для импорта, когда когда будут сертифицированы отечественные пассажирские лайнеры.

Нам необходимо прекращать режим временного ввоза. Может быть, не сию секунду... но в момент, когда мы будем уже иметь сертифицированные машины, нам совершенно точно нужно уже сейчас декларировать отмену этих льготных режимов для импорта. Антон Алиханов, глава Минпромторга РФ

Антон Алиханов указал, что в противном случае на российской территории может возникнуть диспаритет для самолетов собственного производства о уровню кредитных ставок и доступности финансирования для авиакомпаний. Эксперт заметил, что таможенная процедура временного ввоза подразумевает под собой допуск иностранных товаров в страну с полным отсутствием импортных пошлин и налогов или их частичной уплатой.

