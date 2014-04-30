Алиханов: изменения в утильсборе не повлияют на доступность самых массовых авто

Антон Алиханов указал на сохранение льготных коэффициентов при утильсборе.

Предлагаемые изменения в механизме расчета утилизационного сбора не повлияют на доступность самых массовых категорий автомобилей на территории страны. Соответствующее заявление сделал в интервью журналистам новостного агентства "ТАСС российский министр по промышленности и торговли Антон Алиханов. Чиновник заметил, что для физических лиц продолжат действовать льготные коэффициенты при уплате утильсбора, если они ввозят в РФ транспортные средства с мощностью двигателя до 160 лошадиных сил. В текущий момент доля таких машин в отечественном автопарке превышает 80 процентов.

Эксперт упомянул, что льготные коэффициенты при уплате утилизационного сбора продолжат действовать для самых массовых и востребованных у россиян автомобилей. Сумма утильсбора для них останется в размере 3,4 тысяч рублей за новый автомобиль и 5,2 тысяч рублей за автомобиль, которому более трех лет. В прошлом году физические лица ввезли около 218,1 тысяч машин с мощностью двигателя более 160 лошадиных сил. Этот показатель составляет 11 процентов от общего объема внутреннего рынка страны по легковым автомобилям за 2024 год и 16 процентов от всех импортированных в страну легковых автомобилей.

Напомним, что Минпромторг подготовил проект постановления для федерального правительства, по которому с 1 ноября 2025 расчет утильсбора для легковых автомобилей (категория М1) будет включать в себя новый показатель. Согласно нововведению, базовая ставка станет зависеть от типа и объема двигателя, а мощность будет влиять на повышающий коэффициент по прогрессивной шкале.

