Алиев: Азербайджан не ответственен за ухудшение отношений с Россией

По его словам, Баку до сих пор ожидает от Москвы признания ответственности за крушение самолета.

Баку не ответственен за ухудшение отношений с Москвой. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью "Аль-Арабия".

По словам главы республики, проблемы между странами возникли после крушения самолета в декабре 2024-го, а также гибели двух выходцев из Азербайджана, которых задержали в Екатеринбурге в июне нынешнего года. Алиев подчеркнул, что Азербайджан до сих пор ожидает от России признания ответственности за крушение самолета, в результате которого погибли 38 человек.

Мы не хотели ухудшения этих отношений. Да, наши люди были разочарованы, рассержены, расстроены. Мы ждали, что рано или поздно расследование закончится. Ильхам Алиев, президент Азербайджана

Ранее мы сообщали, что в Баку туристы начали кидаться бутылками в прохожих.

Фото: YouTube / AZTV