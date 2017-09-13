Алёну Водонаеву раскритиковали за высказывания о полных людях

Знаменитость не скрывает, что ее раздражают люди в теле.

Алёну Водонаеву раскритиковали за ее высказывания о полных людях. Знаменитость выложила в своем микроблоге видео с пышнотелой девушкой в короткой юбке и черном топе. Комментарий Водонаевой к ролику поразил поклонников.

Алёна обратила внимание на девушку, когда прогуливалась в парке развлечений Лос-Анджелеса вместе со своим сыном. Телезвезда обрушила на незнакомку массу негатива. Она назвала девушку "жирной свинотой в короткой розовой юбочке". По ее мнению, полный человек должен скрывать свои недостатки под правильно подобранной одеждой. Толстые руки следует закрывать рукавами, а лодыжки — длинными юбками.

Интернет-пользователи не оставили без внимания резкий комментарий Алёны. Многие осудили ее и призвали перестать оскорблять полных людей. У Водонаевой и на критику нашелся ответ.

Ранее мы писали, что Алёна Водонаева сводила сына в Эрмитаж.

Видео: Instagram / alenavodonaeva