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Алена Водонаева сводила сына в Эрмитаж

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Телеведущая и модель Алена Водонаева накануне опубликовала видео в Instagram, как она с сыном посещает Эрмитаж.

В своем аккаунте в соцсети Instagram телеведущая и модель Алена Водонаева 7 сентября опубликовала видео, как она с сыном посещает Эрмитаж в Петербурге.

В записи под видеороликом телеведущая сообщила, что они с сыном посещали Эрмитаж еще в августе. В одной публикации она собрала серию видеороликов, на которых запечатлено, как Алена Водонаева весело проводит время в копании своего сына.

Ранее СМИ сообщали, что телеведущая собирается замуж. Церемония будет проходить 11 сентября в Северной столице.

Видео: Instagram/alenavodonaeva

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Категории: Новости СПб

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