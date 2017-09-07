Алена Водонаева сводила сына в Эрмитаж

Телеведущая и модель Алена Водонаева накануне опубликовала видео в Instagram, как она с сыном посещает Эрмитаж.

В своем аккаунте в соцсети Instagram телеведущая и модель Алена Водонаева 7 сентября опубликовала видео, как она с сыном посещает Эрмитаж в Петербурге.



В записи под видеороликом телеведущая сообщила, что они с сыном посещали Эрмитаж еще в августе. В одной публикации она собрала серию видеороликов, на которых запечатлено, как Алена Водонаева весело проводит время в копании своего сына.



Ранее СМИ сообщали, что телеведущая собирается замуж. Церемония будет проходить 11 сентября в Северной столице.





Видео: Instagram/alenavodonaeva