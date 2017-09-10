Алексея Навального задержали оперативники Даниловского района Москвы

Сейчас активисты пытаются установить подробности произошедшего.

Оппозиционера Алексея навального задержали в Москве. Об этом сообщили сторонники активиста в социальной группе "Вконтакте". По данным пользователей, причиной мог статпризыв к несанкционированного митингу в столице. Сведения о том, что политик находится под стражей правоохранительных органов поступили около часа назад.

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Сам Алексей отметил, что его поймали после пробежки вокруг дома. Около подъезда его ждал микроавтобус с нарядом ОМОНа. Сейчас Навальный находится в отделении полиции Даниловского района Москвы. Он добавил, что не успел купить жене цветы: у его супруги сегодня день рождения. Оппозиционер извинился, что проводит время не с ней, а представителями закона.

Отметим, что за данную административную статью Навальному может грозить лишение свободы на 15 суток.

Ранее Piter.tv писал о том, что Навального арестовали на 10 суток из-за митинга в поддержку Голунова.

Фото и видео: Вконтакте/Команда Навального