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"Единая карта петербуржца": уникальный проект развития цифровых карт жителей
Сегодня, 16:06
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katyauglyova Добавить в Яндекс.Новости

"Единая карта петербуржца": уникальный проект развития цифровых карт жителей

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"Единая карта петербуржца" (ЕКП) - это не просто удобный инструмент для оплаты коммунальных услуг и проезда в метро, но и целая экосистема, объединяющая множество сервисов для жителей Санкт-Петербурга. Этот проект является флагманом в развитии цифровых карт жителей среди регионов России.

Первый проект карты жителя региона был запущен именно в Петербурге, и сейчас таких проектов в стране реализуется уже около 30. Каждая восьмая поездка в метрополитене – это ЕКП. Почти 4 миллиарда рублей экономии при оплате детского питания в школе, коммунальных услуг, проезда в метро и наземном транспорте – это ЕКП.  Об этом пишет "Петербургский дневник".

"Единая карта петербуржца" охватывает все сферы жизни петербуржцев. Это полноценная банковская карта и универсальная смарткарта с расширенными возможностями. Карта может использоваться как скидочная карта, на нее можно записать транспортное приложение, электронную подпись. 

Клиенты могут узнавать о самых знаковых культурных мероприятиях города, а также вносить медицинские документы в приложение. В разработке сейчас сервис "Гражданский контроль", который отвечает за отправку фискальных чеков в Федеральную налоговую службу через приложение ЕКП, проверку чека и отправку жалобы в случае подозрения нарушения из личного кабинета держателя.

Ранее сообщалось, что в Комтрансе рассказали, как сэкономить на поездках в общественном транспорте.

Фото: Сбербанк

Теги: алексей зырянов, единая карта петербуржца
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Общество,

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