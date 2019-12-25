Алексей Воробьев сыграл молодого Путина в новом американском фильме

Российский актер, певец и режиссер Алексей Воробьев сыграл молодого Владимира Путина в новом американском фильме. Об этом пишет издание "Собеседник".
Известно, что Воробьев принял участие в съемках фильма о 40-м президенте Америки Рональде Рейгане. Актер сыграл Путина, который еще не стал президентом РФ. Он предлагал режиссеру много разных фишек, которые наблюдал у мировых лидеров.
"Со мной советовались, хотели передать в кино русский дух", - отметил он.
Вместе с Алексеем Воробьевым в фильме снялся лауреат премии "Оскар" и отец Анджелины Джоли Джон Войт.
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Фото: Instagram / mr.alexsparrow
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