Алексей Воробьев сыграл молодого Путина в новом американском фильме

Напарником актера стал лауреат премии "Оскар" Джон Войт.

Российский актер, певец и режиссер Алексей Воробьев сыграл молодого Владимира Путина в новом американском фильме. Об этом пишет издание "Собеседник".

Известно, что Воробьев принял участие в съемках фильма о 40-м президенте Америки Рональде Рейгане. Актер сыграл Путина, который еще не стал президентом РФ. Он предлагал режиссеру много разных фишек, которые наблюдал у мировых лидеров.

"Со мной советовались, хотели передать в кино русский дух", - отметил он.

Вместе с Алексеем Воробьевым в фильме снялся лауреат премии "Оскар" и отец Анджелины Джоли Джон Войт.

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Фото: Instagram / mr.alexsparrow