Дарья Мороз и Павел Прилучный породнились на съемках сериала "Преступление"

Премьера нового сезона состоится на "России-1" 22 марта.

22 марта на телеканале "Россия-1" стартует новый сезон сериала "Преступление". Главные роли в нем сыграли Дарья Мороз и Павел Прилучный. Актеры признались, что во время съемок проекта породнились. Об этом сообщила пресс-служба ВГТРК.

Дарья Мороз играет в сериале следователя Александру Москвину. Павлу Прилучному досталось роль ее напарника Андрея Чистякова. Во втором сезоне напряжение между героями будет нарастать. Москвина и Чистяков все время находятся на грани то ли дружбы, то ли любовных, то ли братско-сестринских отношений.

Мороз призналась, что в жизни у нее с Прилучным хорошие приятельские отношения. В перерывах между съемками актриса называет своего партнера "бро", а он ее – "старшая сестра".

Фото: Twitter / WeiT Media