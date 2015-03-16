Дарья Мороз и Павел Прилучный породнились на съемках сериала "Преступление"

22 марта на телеканале "Россия-1" стартует новый сезон сериала "Преступление". Главные роли в нем сыграли Дарья Мороз и Павел Прилучный. Актеры признались, что во время съемок проекта породнились. Об этом сообщила пресс-служба ВГТРК.
Дарья Мороз играет в сериале следователя Александру Москвину. Павлу Прилучному досталось роль ее напарника Андрея Чистякова. Во втором сезоне напряжение между героями будет нарастать. Москвина и Чистяков все время находятся на грани то ли дружбы, то ли любовных, то ли братско-сестринских отношений.
Мороз призналась, что в жизни у нее с Прилучным хорошие приятельские отношения. В перерывах между съемками актриса называет своего партнера "бро", а он ее – "старшая сестра".
Фото: Twitter / WeiT Media
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