На "России-1" стартует новый сезон остросюжетного детектива "Преступление"

Главные роли в сериале исполнили Дарья Мороз и Павел Прилучный.

22 марта на телеканале "Россия-1" начинается показ нового сезона захватывающего детективного сериала "Преступление". Главные роли в проекте исполнили Дарья Мороз и Павел Прилучный. К актерскому составу присоединятся Мария Миронова, Виталий Кищенко и Артём Ткаченко.

Сети рыболовецкого траулера вместе с уловом достают из воды тело молодого человека Анатолия Ильина. В это же время пропадает дочь крупного бизнесмена с криминальным прошлым Виталия Немченко Ольга. Следователь Александра Москвина считает, что исчезновение девушки и убийство Ильина связаны напрямую и начинает отрабатывать версии. Помогает в расследовании дела Андрей Чистяков.

Ранее Людмила Чурсина высказала мнение об игре Пересильд в "Угрюм-реке".

Фото: Twitter / WeiT Media