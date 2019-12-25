  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На "России-1" стартует новый сезон остросюжетного детектива "Преступление"
Сегодня, 8:52
454
Alena_Zinovieva

На "России-1" стартует новый сезон остросюжетного детектива "Преступление"

0 0

Главные роли в сериале исполнили Дарья Мороз и Павел Прилучный.

22 марта на телеканале "Россия-1" начинается показ нового сезона захватывающего детективного сериала "Преступление". Главные роли в проекте исполнили Дарья Мороз и Павел Прилучный. К актерскому составу присоединятся Мария Миронова, Виталий Кищенко и Артём Ткаченко.

Сети рыболовецкого траулера вместе с уловом достают из воды тело молодого человека Анатолия Ильина. В это же время пропадает дочь крупного бизнесмена с криминальным прошлым Виталия Немченко Ольга. Следователь Александра Москвина считает, что исчезновение девушки и убийство Ильина связаны напрямую и начинает отрабатывать версии. Помогает в расследовании дела Андрей Чистяков.

Ранее Людмила Чурсина высказала мнение об игре Пересильд в "Угрюм-реке".

Фото: Twitter / WeiT Media

Теги: детектив, павел прилучный, россия 1
Категории: Лента новостей, Новости России, Культура, Кино,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии