Сегодня, 11:34
Алексей Оверчук рассказал о первом поезде с российским зерном в Армению

Вице-премьер России объяснил, почему международные партнеры готовы сотрудничать с нашей страной.

Страны Востока, несмотря на давление со стороны коллективного Запада, активно сотрудничают с российским руководством. Соответствующей информацией в эфире телеканала "Россия-24" сделал вице-премьер страны Алексей Оверчук. Чиновник из федерального правительства заметил, что международные партнеры видят  в Москве надежную натуру, которая выполняет все взятые на себя обязательства и настроена на конструктивную работу. По его словам, сейчас на геополитической арене существует понимание того, что экономический вес западных государств постепенно снижается. В результате в мире возникают новые экономические взаимосвязи. По данным Оверчука, роль Евразии и РФ велика в этом процессе, а страны-партнеры это ощущают. Таким образом, в частности, эксперт прокомментировал ситуацию с отправкой первого поезда с отечественным зерном, который проехал по территории Азербайджана и Грузии до Армении.

Это все такие сдвиги, которые совсем недавно казались еще маловероятными... Все понимают, что действительно нужно выстраивать новые связи, новую экономику.

Алексей Оверчук, вице-премьер России

Алексей Оверчук также в интервью "России 24" сообщил о том, что на сегодняшний день 87 процентов всей торговли РФ осуществляется с незападными государствами.

Оверчук: Россия поддерживает Армению в создании "маршрута Трампа".

Фото и видео: Telegram / ВЕСТИ

