Хоккеиста официально назначили на должность.

Алексей Морозов стал новым президентом КХЛ. Такое решение вынес совет директоров хоккейного турнира. Долгое время кандидатура бывшего спортсмена согласовывалась с высшим руководством РФ.

Морозов является двукратным чемпионом мира, серебряным призером Олимпиады, двукратным обладателем Кубка Гагарина. Хоккеист завершил карьеру в 2015 году. После этого его назначили президентом Молодежной хоккейной лиги. С 2016 года он также руководит столичным клубом "Крылья Советов". Известно, что ранее хоккеист начинал тренировки именно в этом клубе.

Напомним, что для КХЛ Морозов станет третьим президентом.

Ранее Piter.tv писал о том, что СКА выпустил хоккейные валентинки в честь Дня всех влюбленных.

Фото: КХЛ

