Миллер познакомил "Зенит" с новым руководством

Свои посты покинули Александр Дюков и Сергей Фурсенко.

В понедельник, 25 февраля, председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер представил игрокам клуба новых руководителей. Об этом сообщает пресс-служба "сине-бело-голубых."

В первую очередь зенитовцы " познакомились" с ио обязанности председателя директоров назначена Еленой Илюхина. Она временно заняла место Александра Дюкова, который возглавил РФС. Миллер отметил, что на ближайшем совете директоров Илюхину могут избрать его председателем.

Она полностью знакома с текущей работой, находится в контексте работы клуба. Так что в деталях представляет текущую ситуацию, а также перспективы, цели и задачи, которые мы ставим. Можно много рассказывать о ее деловых качествах, но отмечу только то, что именно она руководила строительством "Лахта-центра". Это новый офис кампании "Газпром", самое высокое здание Европы, 462 метра, здесь, на берегу Финского залива.

– сказал Миллер

Также "сине-бело-голубым" представили и нового президента клуба – Александра Медведева. Член правления "Газпрома" напомнил игрокам, что новый глава отлично разбирается в спорте Петербурга и России. Ранее Медведев возглавлял КХЛ и руководил хоккейным клубом "СКА". Он занял место Сергея Фурсенко, который вступил в должность вице-президента АО "Газпромбанк".



После окончания официальной части мероприятия Александр Дюков и Сергей Фурсенко передали новым руководителям "Зенита" символический пас, встреча совместным завершилась фото.



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Фото: ФК "Зенит"