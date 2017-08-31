Алексей Герман не понимает, почему противники "Матильды" превозносят Николая II

Режиссер Алексей Герман прокомментировал ситуацию вокруг фильма Алексея Учителя "Матильда".

Режиссер Алексей Герман отметил, что не разделяет позиции противников картины АлексеЯ Учителя "Матильда". Он не понимает, почему они так превозносят императора Николая Второго.

"Николай Второй довел страну до развала, писал романтичные письма жене. Это не значит, что царь хороший. Были и лучше", - заметил Герман на пресс-конференции по фильму о Довлатове.

Фильм "Матильда". Вызвал много споров и скандалов еще до того, как его показали в кинотеатрах. Вообще, премьера запланирована только на октябрь. Но конфликты возникают оже больше полугода. Причем эксцентричными поступками отличаются и сторонники картины, и ее противники. Недавно Piter.tv сообщал, что феминистки осквернили менструальной кровью портрет Николая II. О том, чем женщины объяснили свой поступок можно почитать в нашем материале.

В четверг, 31 августа, Наталья Поклонская разместила в своем Facebook ролик, в котором главного актера фильма обвиняют в сатанизме.