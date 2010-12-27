Феминистки осквернили менструальной кровью портрет Николая II‍

Активистки решили поддержать киноленту "Матильда"

Феминистки из Краснодара провели акцию в поддержку фильма "Матильда" режиссёра Алексея Учителя. Девушки окропили менструальной кровью портрет императора Николая II. После этого они возложили его портрет к памятнику Екатерины II.

"Наша кровь стекает с портрета Николая Кровавого. Но это не кровь жертв. Это кровь свободных женщин, чьи тела отторгают увечный плод российского патриархата", — комментируют феминистки.

Напомним, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская раскритиковала картину Алексея Учителя "Матильда" о связи Николая II с балериной Кшесинской и неоднократно обращалась в прокуратуру с просьбой запретить картину. Однако Минкульт выдал "Матильде" прокатное удостоверение. В России фильм выйдет 25 октября.