Фестиваль «Окно в Европу» в Выборге откроется фильмом Алексея Германа-младшего

Образ Юрия Никулина из киноленты «Двадцать дней без войны» станет символом фестиваля «Окно в Европу-2021» в честь 100-летия со дня рождения артиста.

Новая кинолента режиссёра Алексея Германа-младшего "Дело" откроет XXIX Российский Кинофестиваль "Окно в Европу", который пройдёт в Выборге с 27 августа по 1 сентября. Ранее фильм демонстрировался в рамках программы "Особый взгляд" 74-го Каннского кинофестиваля.

Таким образом будет установлена символическая связь с ролью Юрия Никулина, которую артист сыграл в фильме "Двадцать дней без войны" у Алексея Германа-старшего. В 2021 году исполняется 100 лет со дня рождения Юрия Никулина.

В картине "Дело" рассказывается историю вузовского преподавателя вуза из небольшого города, где он вынужден бороться за справедливость, идеалы и право на жизнь.

Ожидается, что режиссеры Александр Сокуров и Константин Лопушанский представят ккиноработы своих студентов, а в церкви Святых Петра и Павла состоится концерт "В сторону Выборга", приуроченный к 90-летию со дня рождения композитора Микаэла Таривердиева.

Кинофестиваль "Окно в Европу" проводится в Выборге ежегодно с 1993 года.

Между тем, через неделю, 15 июля, XXXI Международный кинофестиваль "Послание к человеку" завершает прием заявок на конкурс, сообщила пресс-служба фестиваля.