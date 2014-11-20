В музее артиллерии открылась выставка личных вещей Юрия Никулина

Посетители смогут узнать детали биографии артиста в фронтовые годы и во время работы в кино и цирке.

Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи в Северной столице представил новую выставку "Юрий Никулин: фронтовик и великий артист". В экспозиции представлены вещи из Фонда Ю.В. Никулина, основная часть из которых не выставлялась в городе ранее. Об этом сообщает ТАСС.

По словам внука великого артиста Юрия Никулина, экспонаты отсылают практически ко всем этапам биографии его деда – от детства до военной службы, работы в кино и цирке. Кроме того, в Музее артиллерии хранятся орудия, подобные которым Никулин использовал во время обороны Ленинграда.

Выставка будет работать до января 2023 года.

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Фото: Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи